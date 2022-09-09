За сутки в Мурманской области от коронавируса умерли три человека

За сутки опасную инфекцию подхватили 158 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 сентября 2022 года составляет 3 345 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье умерли три человека.

За сутки опасную инфекцию подхватили 158 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 138 265 человек.

Напомним: в поликлиниках Мурманска открываются дополнительные кабинеты для пациентов с ОРВИ.

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