В Мурманской области из 35 тонн автопокрышек сделали первые 500 штук резиновой плитки

Резиновая плитка не только отличается высокой износостойкостью, но и является экологичным материалом. Фото: региональный оператор по обращению с ТКО

В Мурманской области запустили переработку старых автопокрышек, которым дадут новую жизнь. Так, в региональном экотехнопарке первые 35 тонн старых шин превратили в 500 единиц амортизирующей плитки из резиновой крошки.

— Этого объема достаточно, чтобы «замостить», например, детскую или спортивную площадку средних размеров. Резиновая плитка не только отличается высокой износостойкостью, но и является экологичным материалом, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО.

Его представители отмечают, что за год в Мурманской области образуется около двух тысяч тонн отходов в виде покрышек.

О том, как в Заполярье собираются решать проблему с мусором и перерабатывать его, читайте в нашем материале.

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