В Мурманске из-за ДТП на улице Павлова образовалась пробка

Оба участника происшествия направлены в подразделение ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp/Аля Юрьева
В Мурманске в Больничном городке 9 сентября образовалась автомобильная пробка. Затор возник из-за ДТП.
- На улице Павлова столкнулись "ГАЗель" и автомобиль LADA. Пострадавших нет. Оба участника происшествия направлены в подразделение ГИБДД для оформления ДТП, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: В Мурманске сбили переходившего дорогу на красный сигнал мужчину. Пострадавшего пешехода госпитализировали.
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