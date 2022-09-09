Житель Мурманска получил удар ножом в живот и сам вызвал себе "скорую"

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
39-летний мурманчанин попал в больницу после конфликта с возлюбленной. Медики квалифицировали травмы северянина, как тяжкий вред здоровью.
- Как установили полицейские, мужчина пришел домой слегка подвыпивший, что не понравилось его гражданской супруге. Между парой разгорелся конфликт, северянка схватила кухонный нож и ударила им обидчика в живот. Тот вызвал себе скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Безработную 43-летнюю мурманчанку задержали. Женщина в содеянном раскаялась.
В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru