Житель Мурманска получил удар ножом в живот и сам вызвал себе "скорую"

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний мурманчанин попал в больницу после конфликта с возлюбленной. Медики квалифицировали травмы северянина, как тяжкий вред здоровью.

- Как установили полицейские, мужчина пришел домой слегка подвыпивший, что не понравилось его гражданской супруге. Между парой разгорелся конфликт, северянка схватила кухонный нож и ударила им обидчика в живот. Тот вызвал себе скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработную 43-летнюю мурманчанку задержали. Женщина в содеянном раскаялась.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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