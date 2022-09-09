В Апатитах врач получила взятку за оформление липового электронного больничного

За совершение преступления злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Апатитах медика поймали на получении взятки. В августе этого года и.о. главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы получила от 43-летнего местного жителя через посредника взятку в 15 000 рублей.

- За незаконное вознаграждение врач способствовала оформлению электронного листа нетрудоспособности с ложными сведениями о состоянии здоровья взяткодателя и нахождении его с 15 по 29 августа на амбулаторном лечении в больнице, - сообщает старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Следователи возбудили два уголовных дела - по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В служебном кабинете и жилье врача провели обыски.

За совершение преступления злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной (взяткодателю) и сорокакратной (взяткополучателю) суммы взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

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