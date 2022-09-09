Житель Колы ударил в лицо малознакомого мужчину и ограбил его

Ранее судимого 38-летнего безработного северянина задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманчанину пришлось обращаться в полицию из-за неудачного знакомства. У мужчины похитили мобильный телефон и 13 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, северянин познакомился на улице с жителем Колы. Дальнейшее общение они продолжили в квартире, где употребляли спиртное. Несколько раз они ходили в магазин закупаться алкоголем и продуктами и в очередной поход между новыми знакомыми возник конфликт, который перерос в потасовку.

- Житель Колы ударил кулаком по лицу мужчины. Тот упал, при этом у него из кармана вылетели деньги и мобильный телефон. Злоумышленник схватил чужое имущество и скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого 38-летнего безработного северянина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему грозит до семи лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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