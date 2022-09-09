11 сентября в Корзуново отметят День танкиста

11 сентября в Мурманской области отметят День танкиста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 сентября в Корзуново показательными выступлениями от военнослужащих отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота отметят День танкиста. Северян и гостей Мурманской области ждут на директрисе рядом с поселком в 11.00.

- В праздничной программе демонстрация боевых возможностей танков Т-80 БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Гости увидят выстрел танка в прыжке с трамплина, танковую карусель (фланговая стрельба с ходу из-за укрытия по каждой из мишеней с новой позиции), действия танковых двоек, танковый вальс, а женский экипаж покажет, как дулом разрезать дыню и забить гвоздь.

- Артиллеристы в ходе динамического показа выполнят стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и залп из 120-мм миномета. На полигоне будет развернута выставка современного вооружения и военной техники береговых войск Северного флота, пройдет выступление военного оркестра с праздничной программой, будет работать полевая кухня, - уточнили в пресс-службе.

Также гостей праздника будут катать на танке Т-80 БВМ и на гусеничных многоцелевых транспортерах МТ-ЛБв.

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