Жителей Приречного вовремя не расселили из аварийного дома

Расселение северян, проживающих в этом доме, должно было быть организовано до 1 сентября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратура выявила нарушения при расселении жителей Приречного из ветхого дома. Здание на улице Горняков, 6 было признано в феврале аварийным и подлежащим сносу.
Согласно постановлению администрации Печенгского округа, расселение северян, проживающих в этом доме, должно было быть организовано до 1 сентября.
- Спустя пять месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным, мероприятия, направленные на расселение проживающих в нем граждан, не приняты, - отметили в прокуратуре Мурманской области.
Ведомство внесло представление главе администрации Печенгского округа. Принятие необходимых мер находится на контроле прокуратуры района.
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