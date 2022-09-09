Жителей Приречного вовремя не расселили из аварийного дома

Расселение северян, проживающих в этом доме, должно было быть организовано до 1 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура выявила нарушения при расселении жителей Приречного из ветхого дома. Здание на улице Горняков, 6 было признано в феврале аварийным и подлежащим сносу.

Согласно постановлению администрации Печенгского округа, расселение северян, проживающих в этом доме, должно было быть организовано до 1 сентября.

- Спустя пять месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным, мероприятия, направленные на расселение проживающих в нем граждан, не приняты, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

Ведомство внесло представление главе администрации Печенгского округа. Принятие необходимых мер находится на контроле прокуратуры района.

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