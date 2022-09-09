А сверху летит... порошок. Водитель в Мурманске получил удар в лобовое стекло неожиданным предметом

На машину упал мешок со стиральным порошком. Фото: Артем Гудебский/vk.com/pvm51

В неприятную ситуацию попал житель Мурманска, которую теперь придется чинить свою машину. В девятом часу 8 сентября на его машину сверху упал неожиданный предмет. Все произошло у дома №29 на улице Достоевского.

- С балкона неизвестный скинул мешок со стиральным порошком на лобовое стекло проезжающего Skoda Octavia. Заявление в полицию написано, - написал в паблике "Подслушано Мурманск | ПВМ №1" (18+) Артем Гудебский.

Сейчас он ищет свидетелей некрасивого и опасного поступка или записи с камер видеонаблюдений и регистраторов.

Напомним: на проспекте Ленина в Мурманске убрали стихийную парковку.

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