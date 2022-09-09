В Кандалакше на кладбище медведь перевернул мусорные баки

Следы хищника сфотографировал очевидец. Фото: Влад Грошев

В Кандалакше на новом кладбище медведь решил поискать себе еды. Косолапый опрокинул большие мусорные баки, его следы сфотографировал очевидец.

- Не кладите на могилы поминальные продукты, будьте бдительны! - пишет Влад Грошев на своей странице в соцсетях.

Напомним: в районе турбазы под Мурманском заметили следы медведя. Северяне немного разминулись с хищником. Также косолапого видели недалеко от Кандалакши.

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