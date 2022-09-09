Делегация из Полярных Зорь прибыла с рабочей поездкой в Венгрию

Делегация из Мурманской области работает в Венгрии. Фото: vk.com/pukhov_maxim

Глава Полярных Зорь с подведомственной территорией Максим Пухов рассказал, что делегация из города атомщиков прибыла в Венгрию для обсуждения ряда важных вопросов, в том числе по энергетической отрасли.

Так, венгерский город Калоча станет побратимом Полярных Зорь.

- Несмотря на русофобские настроения в Европе, с венграми все по-другому. И развитие межмуниципального сотрудничества тому пример. Калоча - спутник АЭС Пакш, где "Росатом" начинает строительство новой АЭС по российскому проекту. Для венгров очень важен опыт российских атомных городов в работе с населением, в развитии инфраструктуры. Венгрия отстаивает свои интересы и занимает четкую пророссийскую позицию, несмотря на очень серьезное давление со стороны Евросоюза, - написал Максим Пухов на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним: делегация из Мурманской области работает в Минске. Представители Заполярья обсудили перегрузку белорусских калийных удобрений через Мурманск, поставки в наш регион техники.

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