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Общество9 сентября 2022 6:19

Пропавшую в Зеленоборском 79-летнюю женщину нашли мертвой

Татьяну Бушманову искали с 4 сентября
Ника СВЕТЛОВА
Спустя почти 5 дней поисков стало известно, что пропавшая погибла. Фото: vk.com/murmanspas51

Спустя почти 5 дней поисков стало известно, что пропавшая погибла. Фото: vk.com/murmanspas51

4 сентября в Зеленоборском пропала 79-летняя Татьяна Бушманова. К ее поискам помимо полиции подключились волонтеры, которые работали, в том числе, в лесу. Отмечалось, что северянка нуждается в медицинской помощи.

Вечером 8 сентября поисковый отряд "МурманСпас" сообщил, что пропавшую женщину нашли мертвой.

Подробности выясняются.

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