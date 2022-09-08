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Общество8 сентября 2022 14:45

В Мурманской области ожидается от +2 до +15

В некоторых городах полуострова пройдут дожди
Есения ДОБРОНРАВОВА
В Мурманской области потеплеет, но и дожди вероятны.

В Мурманской области потеплеет, но и дожди вероятны.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

До 10 сентября погоду в Мурманской области определяют антициклон и циклоническая депрессия. Они принесли потепление.

По данным областного гидрометцентра, 9 сентября в Заполярье будет от +2 ночью и до +15 днем, в некоторых городах пойдут дожди.

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