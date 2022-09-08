Чибис обсудил взаимодействие Мурманской области и Белоруссии с временным поверенным в делах РФ в Республике

Андрей Чибис и Петр Фролов провели рабочую встречу. Фото: правительство Мурманской области

В рамках рабочей поездки делегации из Мурманской области в Республику Беларусь губернатор Андрей Чибис встретился с временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Петром Фроловым.

- Именно региональное сотрудничество может стать локомотивом развития торгово-экономических отношений в рамках Союзного государства. Делегации субъектов Российской Федерации регулярно посещают Республику Беларусь, причём эти визиты приносят ощутимые и измеримые практические результаты. Подтверждением растущей эффективности межрегионального взаимодействия стал состоявшийся летом IX Форум регионов: сумма заключенных в рамках Форума контрактов в этом году значительно превзошла прошлогодние показатели и достигла 65 млрд российских рублей, - отметил Петр Фролов.

По итогам встречи с Александром Лукашенко стало известно, что белорусские калийные удобрения будут транспортироваться через Мурманск. А Заполярье получит технику от Республики.

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