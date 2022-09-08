Виктора Хабарова лишили мандата в Совете депутатов Мурманска

Виктор Хабаров больше не депутат Совета депутатов Мурманска. Фото: "Вечерний Мурманск"

Одним из пунктов в повестке внеочередного собрания Совета депутатов Мурманска 8 сентября стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Мурманска шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №10 Виктора Хабарова.

В 2020 году стало известно, что он не задекларировал недвижимость в Болгарии. Коллеги народного избранника посчитали, что за это не стоит лишать его мандата и вынесли предупреждение.

Но это не устроило губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который через суд добивал исключения Виктора Хабарова из состава горсовета. Сначала безуспешно, а потом в судебном порядке его все-таки лишили полномочий депутата мурманского горсовета.

На заседании 8 сентября большинство депутатов горсовета проголосовало за лишение Хабарова мандата.

Напомним: ранее сообщалось, что Виктор Хабаров пойдет на довыборы в Совет депутатов как самовыдвиженец, но территориальная избирательная комиссия нашла нарушения и отказала ему в возможности избираться.

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