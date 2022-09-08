Следком проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Туломе

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на восстановление картины произошедшего. Фото: vk.com/sumurm
В ночь с 6 на 7 сентября в квартире дома на улице Ручьевой в Туломе произошел пожар. Языки пламени унесли жизнь мужчины, его личность устанавливается.
- Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на восстановление картины произошедшего. Для определения причины смерти северянина назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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