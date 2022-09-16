В Мурманске прошел ряд закрытых встреч с представителями «Газпрома»

Прорабатывается вопрос, сколько газа нужно Мурманской области.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В конце августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой обсуждали газификацию региона. Ранее уход Заполярья от мазутозависимости поддержал президент Владимир Путин. После стало известно, что компания начинает работать над проектом газификации.
- 15 сентября в Мурманске работали специалисты «Газпрома». На смену публичным встречам и заявлениям пришла тихая работа по актуализации Генеральной схемы газификации Мурманской области. Специалисты провели ряд закрытых встреч с целью уточнения необходимых области объемов потребления «голубого топлива», - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Там же сообщается, что газопровод от Волхова до Сегежи планируют протянуть до 2025 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru