В Мурманске прошел ряд закрытых встреч с представителями «Газпрома»

Прорабатывается вопрос, сколько газа нужно Мурманской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой обсуждали газификацию региона. Ранее уход Заполярья от мазутозависимости поддержал президент Владимир Путин. После стало известно, что компания начинает работать над проектом газификации.

- 15 сентября в Мурманске работали специалисты «Газпрома». На смену публичным встречам и заявлениям пришла тихая работа по актуализации Генеральной схемы газификации Мурманской области. Специалисты провели ряд закрытых встреч с целью уточнения необходимых области объемов потребления «голубого топлива», - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Там же сообщается, что газопровод от Волхова до Сегежи планируют протянуть до 2025 года.

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