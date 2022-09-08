Житель Мурманска украл из супермаркета кассовый терминал

С мужчины взята подписка о невыезде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

31-летний мурманчанин оставил магазин без кассового терминала. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

- Полицейские опросили свидетелей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства произошедшего. Вечером в супермаркет зашел неизвестный мужчина. Проходя мимо места расчета, он схватил кассовый терминал по сбору данных и спрятал его в карман. Затем злоумышленник быстро покинул торговую точку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого местного жителя задержали. Тот рассказал, что похищенное успел продать прохожим, а деньги потратил.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru