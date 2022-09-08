Житель Мурманска украл из супермаркета кассовый терминал

С мужчины взята подписка о невыезде.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
31-летний мурманчанин оставил магазин без кассового терминала. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
- Полицейские опросили свидетелей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства произошедшего. Вечером в супермаркет зашел неизвестный мужчина. Проходя мимо места расчета, он схватил кассовый терминал по сбору данных и спрятал его в карман. Затем злоумышленник быстро покинул торговую точку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Ранее судимого местного жителя задержали. Тот рассказал, что похищенное успел продать прохожим, а деньги потратил.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.
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