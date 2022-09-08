Совет депутатов Мурманска выделил дополнительные 9,9 миллиона рублей на спорткомплекс "Авангард"

Депутаты проголосовали за дополнительное финансирование строящегося "Авангарда". Фото: Совет депутатов Мурманска

8 сентября на внеочередном заседании депутаты Совета депутатов Мурманска решали вопрос со спорткомплексом "Авангард". В 2019 году началась его реконструкция, которая должна была превратить объект в современное место для занятий спортом.

- Часть работ была выполнена, но затем возникли трудности, изменение проекта - так важный социальный объект превратился в долгострой. Мы вернулись к этому вопросу, нашли способ его решения. Первым делом необходимо постелить футбольное поле, чтобы уже следующей весной дети могли на нем играть. Отмечу, что дополнительные средства не привлекаются, вопрос стоит именно о перераспределении бюджета, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего на возобновление работ дополнительно выделили 9,9 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Чибис отметил, что футбольное поле было сделано с нарушениями. Но в 2023 году объект должны сдать.

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