Мурманская область получит белорусские "Белазы" и "МАЗы"

В Мурманскую область привезут "Белазы". Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 сентября делегация из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом прибыла в Минск с рабочей поездкой. О том, как прошел первый день переговоров, рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

- Первый положительный итог – подтвержденная договоренность о перевалке удобрений из Республики Беларусь через порт Мурманск. Еще одно направление тесного сотрудничества - обновление техники горнодобывающих предприятий - поставки «Белазов», обновление троллейбусного и автобусного парка заполярного региона машинами компании «МАЗ», коммунальной техники. Впереди - посещение автопроизводственных предприятий, - написала Ольга Кузнецова в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Чибис сообщил, что президент Александр Лукашенко подтвердил готовность использовать порт Мурманск для перевалки калийных удобрений.

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