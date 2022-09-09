Певица DRUMMATIX поделилась впечатлениями от поездки в Мурманскую область

Влог о путешествии получился длинным. Фото: скрин видео

Певица DRUMMATIX выпустила влог о своем путешествии на Крайний север. Напомним: девушка была одним из хедлайнеров фестиваля "Териберка", который проходил в июле в поморском селе.

- Несмотря на то, что мы поехали на фестиваль маленьким составом, это один из самых длинных наших влогов. Два дня были турбо-насыщенными, и невозможно было не снимать этот удивительный край. А еще у нас был коптер! - отметила певица в своей группе во "ВКонтакте".

В видео исполнительница показывает красоты Териберки, забавные моменты из гримерки и отеля в Мурманске.

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