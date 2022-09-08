Следователи поблагодарили подростка из Мурманска за попытку поимки вооруженного ножом вора

Следователи не могли не отметить мужественный поступок молодого человека. Фото: vk.com/sumurm

Следователи вручили благодарственное письмо 17-летнему мурманчанину Родиону Селезневу. 10 июля юноша попытался задержать мужчину, который украл товары из магазина на улице Баумана.

- При погоне злоумышленник ударил подростка клинком ножа в живот. Ранее судимого 32-летнего мужчину задержали в кратчайший срок. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, которое направлено в суд, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина. - Пострадавшему подростку оказали своевременную медицинскую помощь.

Следователи не могли не отметить мужественный поступок молодого человека. Они поблагодарили северянина за смелость и отвагу, содействие при расследовании уголовного дела. Отдельные слова выразили маме подростка за правильное воспитание настоящего мужчины.

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