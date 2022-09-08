"Хочу стать женой султана или кавказского олигарха". Мурманчанка пришла на популярное шоу с копченой скумбрией и перепутала жениха

Мурманчанка мечтает выйти замуж за шейха или султана. Фото: misterx.friday.ru/скриншот видео

На телеканале "Пятница" состоялась премьера шоу "Мистер Х", одной из участниц которого стала жительница Мурманска.

Главная интрига передачи в том, что главный ее герой - 24-летний мойщик окон из провинции Игорь Саванец. У него нет своей квартиры, богатства, машины, но он очень хочет найти любовь своей жизни. Участницы шоу же будут думать, что он миллионер. Телезрители увидят, готовы ли они будут принять его, когда узнают, что красавец перед ними беден, или же будут играть в любовь только пока будут жить иллюзией.

Одной из "невест" стала 23-летняя Евгения Липецкая из Мурманска. Перед первой встречей с Игорем девушка увидела ведущего Романа Каграманова и подумала, что именно он жених. И со словами "Может, я стану рыбой твоей мечты" подарила ему копченую скумбрию. Правда, потом северянке объяснили, что она перепутала главного героя, поэтому рыбу пришлось передаривать. Выбор подарка девушка объяснила тем, что она сама "такая же вкусная и маленькая, как эта рыбка".

Ведущего Романа Каграманова мурманчанка приняла за главного героя. Фото: misterx.friday.ru/скриншот видео

- По образованию я журналист, но сейчас занимаюсь косметологией, делаю лазерную депиляцию как девушкам, так и мужчинам. Но мне этого недостаточно, и в детстве я мечтала не об этом. Я мечтаю стать женой арабского султана, дубайского шейха, на крайняк – кавказского олигарха. Ради счастья в личной жизни я готова на многое, даже, возможно, сменить веру и уехать в другую страну, главное, чтобы там все соответствовало моим запросам и комфорту, - рассказала о себе Евгения.

Несмотря на все казусы, Игорь решил, что мурманчанка может остаться в шоу.

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