Мурманская организация выплатила 250 тысяч рублей экс-работнице после ареста промысловых судов

Восстановить справедливость помогли судебные приставы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Мурманска никак не могла добиться выплаты долга по зарплате от мурманской организации, где она раньше работала. Экс-сотруднице задолжали 250 тысяч рублей.

Восстановить справедливость помогли судебные приставы.

- Выяснилось, что за организацией-должником зарегистрированы на праве собственности два промысловых судна. В отношении них вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий по снятию с учета имущества. Также пристав наложил арест на компьютерную и офисную технику организации на сумму 65 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Однако организация не исполнила решение суда. Тогда юрлицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ, наложив штраф в 30 тысяч рублей.

Только после этого на депозитный счет отделения судебных приставов поступили деньги и исполнительский сбор в полном объеме. Долг по зарплате перечислили бывшей работнице.

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