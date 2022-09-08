Житель Заозерска вооружился веником и угрожал жене убийством

Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Фото: Рамиль ГАЛИ

30-летняя жительница ЗАТО Заозерск обратилась в полицию, рассказав, что муж угрожает ей убийством.

Участковый выяснил, что вечером, пока супруги были дома, между ними вспыхнула ссора. И северянин стал угрожать жене лишить ее жизни.

- В подтверждение своих намерений злоумышленник взял щетку-веник и начал размахивать им перед лицом женщины. Женщина восприняла угрозы, как реально осуществимые. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, она смогла выбежать из квартиры и позвонить в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Тот пояснил, что причиной конфликта стало его алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Северянину грозит до 2 лет лишения свободы.

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