В Мурманской области подорожали ингредиенты для яблочного пирога

Северянам стало дороже покупать яблоки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минувшая неделя стала приятной для кошельков северян. Согласно традиционному отчету Мурманскстата, подешевело больше продуктов, чем подорожало.

Так, с 30 августа по 5 сентября подорожали только яблоки и пшеничная мука.

- Наибольшее снижение цен отмечено на репчатый лук (на 5,7%), морковь (на 4,5), свежую белокочанную капусту (на 2,6), картофель (на 2,3), подсолнечное масло (на 1,9), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), куриные яйца, сахар-песок (на 0,4%), - сообщили в Мурманскстате.

На прошлой неделе в Мурманской области подешевели картофель и капуста, но выросли цены на рис.

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