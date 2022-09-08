Управляющая компания вернула жителю Мурманска 29 тысяч рублей за коммунальные платежи

По требованию министерства в платежных квитанциях за август мужчине выполнили перерасчет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Мурманска смогу вернуть 29 тысяч рублей, которые он переплатил за коммунальные услуги по вине управляющей компании. ООО "МУЖСК" вынуждено было сделать перерасчет.

- Рассматривая жалобу мурманчанина, сотрудники госжилстройнадзора Мурманской области установили, что управляющая организация ошибочно применила предельные индексы изменения размера платы граждан за ЖКУ при расчете размера платежа за содержание жилого помещения в доме 21/10 на улице Ломоносова, - сообщили в госжилстройнадзоре региона.

Плата за содержание жилья предъявляется исходя из размера, ранее установленного на общем собрании. Поэтому, по требованию министерства в платежных квитанциях за август мужчине выполнили перерасчет - общая сумма составила 29 035 рублей.

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