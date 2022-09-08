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Происшествия8 сентября 2022 9:22

У мурманской исправительной колонии нашли пакет с телефонами

Запрещенную посылку собирались передать осужденным
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Всего с начала года сотрудники изъяли 63 средства мобильной связи при попытках их доставки в исправительные учреждения. Фото: УФСИН по Мурманской области

Всего с начала года сотрудники изъяли 63 средства мобильной связи при попытках их доставки в исправительные учреждения. Фото: УФСИН по Мурманской области

На территории исправительной колонии строгого режима в Мурманске сотрудники учреждения нашли полиэтиленовый сверток, прижатый к земле камнями. В пакете лежали два мобильных телефона.

- По оперативной информации, гаджеты предназначались для передачи осужденным, содержащимся в ИК-17. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Всего с начала года сотрудники изъяли 63 средства мобильной связи при попытках их доставки в исправительные учреждения Мурманской области.

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