У мурманской исправительной колонии нашли пакет с телефонами

Всего с начала года сотрудники изъяли 63 средства мобильной связи при попытках их доставки в исправительные учреждения. Фото: УФСИН по Мурманской области

На территории исправительной колонии строгого режима в Мурманске сотрудники учреждения нашли полиэтиленовый сверток, прижатый к земле камнями. В пакете лежали два мобильных телефона.

- По оперативной информации, гаджеты предназначались для передачи осужденным, содержащимся в ИК-17. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Всего с начала года сотрудники изъяли 63 средства мобильной связи при попытках их доставки в исправительные учреждения Мурманской области.

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