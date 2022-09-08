30-летний житель Ковдора угнал трактор с фермы и поехал кататься

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ковдоре будут судить 30-летнего мужчину, который угнал чужой трактор. Представитель сельскохозяйственной организации обратился в полицию и рассказал, что транспорт пропал с территории животноводческого предприятия в Лейпи.
- По пути следования в поселок полицейские встретили похищенную технику, за рулем которой был ранее судимый местный житель. Тот, проходя мимо стоянки, увидел трактор с открытой дверью и ключами в замке зажигания. Воспользовавшись беспечностью водителя, злоумышленник решил прокатиться на нем до соседнего поселка. Выехав на трассу, он встретил наряд ГИБДД, которые его задержал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до пяти лет лишения свободы.
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