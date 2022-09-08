Чибис: Александр Лукашенко дал принципиальное согласие на перевалку удобрений через Мурманск

Александр Лукашенко одобрил перевалку удобрений через Мурманск. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На этой неделе делегация из Мурманской области отравилась с официальным визитом в Республику Беларусь. Одним из важнейших вопросов для обсуждения стала возможность перенаправить поставки калийных удобрений.

- Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко дал принципиальное согласие на перевалку удобрений через Мурманск. В прошлом году Александр Григорьевич заявил об этом варианте, и мы проработали возможность по созданию терминала. Сегодня обсудили детально и теперь приступаем к реализации. Ждем в Мурманской области с ответным визитом! - написал 8 сентября в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

Напомним: этим лето в Республику Беларусь приезжала бизнес-делегация из Заполярья.

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