В Мурманске закончился период подключения домов к отоплению

Во всех домах Мурманска уже должно быть отопление. Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 сентября в Мурманске начался новый отопительный сезон, при этом в некоторые дома отопление стало поступать еще вечером 31 августа, а вот в некоторых не появилось до сих пор.

На пуско-наладочные работы отводили неделю, и на данный момент во всех домах уже должно быть тепло. Если же это не так, то это повод обратиться на "горячую линию" или в управляющую компанию.

- Заявок по городу много, точные сроки начала подачи тепла мне никто обозначить не может, поэтому просьба к вам - пишите мне в личку, когда у вас появится отопление, чтобы я понимал, что проблема разрешилась. Все ваши обращения по отсутствию отопления с конкретными адресами я зафиксировал и перенаправил в профильные ведомства и управляющие организации, ответственные за решение вопроса, с просьбой принять необходимые меры реагирования, - написал на своей странице "ВКонтакте" депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Напомним: в некоторых домах Мурманска после начала отопительного сезона испортилось качество горячей воды.

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