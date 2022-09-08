Заявившая о ненависти к русским дипломат Элисабет Эллингсен с 1 сентября ушла на пенсию

Элисабет Эллингсен ушла на пенсию с 1 сентября. Фото: Генконсульство Норвегии в Мурманске

В июле 2022 года в сети появилась запись с камеры видеонаблюдения в отеле Azimut в Мурманске, где консул по административным вопросам Генконсульства Норвегии Элисабет Эллингсен устроила скандал на ресепшене.

Напомним: женщину возмутила уборка в номере, она стала кричать: «Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам».

После в МИД Норвегии извинились за поступок сотрудницы. Но ее резко осудили многие, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Прозвучало требование выдворить Эллингсен из России.

Как сообщила изданию Dagbladet представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Богснес, дипломат завершила работу в Министерстве иностранных дел Норвегии на прошлой неделе.

- Норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе в отставку в конце августа. Как и планировалось, она пополнила ряды пенсионеров 1 сентября, - приводит издание слова Богснес.

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