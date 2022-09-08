Упавшую с Батарейского водопада в Териберке девушку эвакуировали санавиацией

Для спасения пострадавшей девушки задействовали борт санавиации. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 7 сентября с уступа Батарейского водопада в Териберке сорвалась 25-летняя девушка. Пострадавшая выжила, была в сознании, но по данным очевидцев, сломала обе ноги.

За ней вылетел борт санавиации.

- Пострадавшую успешно доставили в медицинское учреждение с травмами ног. С родственниками девушки взаимодействует психолог, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Всего в спасательной операции участвовали 12 человек, в том числе трое медработников из Кольской ЦРБ.

Напомним: в августе туристы спустились к ущелью водопада в Териберке и не смогли выбраться.

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