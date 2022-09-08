Упавшую с Батарейского водопада в Териберке девушку эвакуировали санавиацией

Для спасения пострадавшей девушки задействовали борт санавиации. Фото: МЧС по Мурманской области
Вечером 7 сентября с уступа Батарейского водопада в Териберке сорвалась 25-летняя девушка. Пострадавшая выжила, была в сознании, но по данным очевидцев, сломала обе ноги.
За ней вылетел борт санавиации.
- Пострадавшую успешно доставили в медицинское учреждение с травмами ног. С родственниками девушки взаимодействует психолог, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Всего в спасательной операции участвовали 12 человек, в том числе трое медработников из Кольской ЦРБ.
Напомним: в августе туристы спустились к ущелью водопада в Териберке и не смогли выбраться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru