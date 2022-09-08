Андрей Чибис: "Они отдали свои жизни, но не позволили нацизму вновь поднять голову"

Не стало сержанта Виктора Одинцова и матроса Андрея Савченко.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о гибели двух военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. Не стало сержанта Виктора Одинцова и матроса Андрея Савченко.

- Они с честью и достоинством выполняли свой патриотический долг. Они - наши герои, приняли решение защищать на передовой страну от неонацистов, они отправились на помощь людям ДНР и ЛНР, остановив карательную операцию Украины на Донбассе. Они отдали свои жизни, но не позволили нацизму вновь поднять голову. Соболезную родным и близким. Светлая память нашим воинам, - написал Андрей Чибис.

Напомним: погибший во время спецоперации капитан Северного флота стал Героем России посмертно. Несмотря на ранения, он продолжал подавать пример подчиненным и выполнять поставленную задачу.

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