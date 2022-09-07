В Мончегорске на праздновании Дня города выступят "Любэ" и Filatov & Karas

Концерт "Любэ" начнется в 20.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

На День города в Мончегорске подготовили насыщенную развлекательную программу. Отмечать 85-летие будут три дня подряд - 15, 16 и 17 сентября.

В том числе 17 сентября гостей ждет концерт российского музыкального проекта Filatov & Karas и рок-группы "Любэ". Первый исполнитель выступает в 19.00, второй - в 20.00.

Также на празднике будут проходить выставки, игры, соревнования, 3D mapping шоу. Вечером будет фейерверк.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть в группе администрации Мончегорска "ВКонтакте".

Напомним: в Апатиты приедет известный певец и композитор Сергей Минаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru