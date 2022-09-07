С Батарейского водопада в Териберке упала туристка

Туристка упала с водопада в Териберке. Фото: vk.com/ecology_51

Днем 7 сентября в Териберке пострадала туристка. По предварительной информации, с Батарейского водопада упала туристка из Мурманска.

- В настоящий момент готовится спасательная операция. У девушки сломано обе ноги, - пишет паблик "Регион 51" (18+) со ссылкой на местных жителей.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в экстренные службы. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, туристка жива, за ней вылетела санавиация.

Напомним: в середине августа несколько туристов спустились в ущелье рядом с Батарейским водопадом и не смогли выбраться.

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