В Мурманске четыре месяца не могут найти 41-летнего мужчину

Мужчина живет на улице Коминтерна, 11/2.

В Мурманске четыре месяца ищут 41-летнего Александра Деревянкина. Мужчина живет на улице Коминтерна, 11/2. С 12 мая он не выходит на связь с родными, его местонахождение с тех пор не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения.

Всех, кто может помочь с поисками Александра, просят позвонить в полицию по телефонам 01, 102 или в "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

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