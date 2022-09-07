Администрацию Мурманска через суд обязали обустроить площадку для выгула собак

Площадка для выгула собак на улице Куйбышева не походит для прогулок. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Октябрьского округа обратилась в суд с иском к администрации Мурманска. Требование состояло в обустройстве площадки для выгула собак.

Проверку мест для выгула надзорное ведомство провело в феврале 2021 года и обнаружило нарушения.

- Было установлено, что постановлением администрации был утвержден перечень мест для выгула домашних животных на территории города. В том числе пустырь, расположенный между домом № 1а на улице Куйбышева и автобазой связи, - сообщили в пресс-службе Мурманского областного суда.

Но при этом площадка мало подходила для выгула четвероногих: на ней не было ограждений, урн и даже освещения. Октябрьский районный суд обязал мэрию за три месяца обустроить территорию. Администрация с таким решение не согласилась и обратилась в областной суд с апелляцией.

- В апелляционной жалобе представитель администрации города Мурманска ссылалась на неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение судом норм материального и процессуального права, просила решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Но суд вышестоящей инстанции поддержал первоначальное решение.

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