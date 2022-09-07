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Общество7 сентября 2022 14:38

Администрацию Мурманска через суд обязали обустроить площадку для выгула собак

Интересы северян отстояла прокуратура
Ника СВЕТЛОВА
Площадка для выгула собак на улице Куйбышева не походит для прогулок.

Площадка для выгула собак на улице Куйбышева не походит для прогулок.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Октябрьского округа обратилась в суд с иском к администрации Мурманска. Требование состояло в обустройстве площадки для выгула собак.

Проверку мест для выгула надзорное ведомство провело в феврале 2021 года и обнаружило нарушения.

- Было установлено, что постановлением администрации был утвержден перечень мест для выгула домашних животных на территории города. В том числе пустырь, расположенный между домом № 1а на улице Куйбышева и автобазой связи, - сообщили в пресс-службе Мурманского областного суда.

Но при этом площадка мало подходила для выгула четвероногих: на ней не было ограждений, урн и даже освещения. Октябрьский районный суд обязал мэрию за три месяца обустроить территорию. Администрация с таким решение не согласилась и обратилась в областной суд с апелляцией.

- В апелляционной жалобе представитель администрации города Мурманска ссылалась на неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение судом норм материального и процессуального права, просила решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Но суд вышестоящей инстанции поддержал первоначальное решение.

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