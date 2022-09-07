Устроившая скандал в мурманском отеле консул Норвегии ушла на пенсию

Норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе в отставку. Фото: скриншот видео

Сотрудница генконсульства Норвегии Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал на ресепшене мурманского отеля, ушла на пенсию. Напомним: женщина была недовольна уборкой в своем номере и стала кричать, что ненавидит всех русских.

Как сообщила изданию Dagbladet представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Богснес, дипломат завершила работу в Министерстве иностранных дел Норвегии на прошлой неделе.

- Норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе в отставку в конце августа. Как и планировалось, она пополнила ряды пенсионеров 1 сентября, - приводит издание слова Богснес.

Ранее норвежские СМИ сообщали, что инцидент может повлиять на карьеру дипломата.

Напомним: в августе посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД России, сообщив, что пребывание Элисабет Эллингсен в РФ невозможно.

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