Житель Мурманска попался на краже в гипермаркете

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В гипермаркете Мурманска попался на краже безработный северянин. Тревожный сигнал поступил росгвардейцам из магазина на улице Шевченко.

- Мурманчанин набрал товаров на сумму более 1,5 тысячи рублей и направился с ним на выход, не оплатив, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

При задержании мужчина стал махать руками и выронил бутылку с алкоголем, которая разбилась. Гипермаркету был причинен ущерб.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол.

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