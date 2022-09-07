В Мончегорске сгорела припаркованная во дворе машина

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мончегорске 7 сентября огнеборцы тушили припаркованную иномарку, которая вспыхнула в районе дома № 5 А по улице Ферсмана.

- Повреждено лобовое стекло, подкрылки, крылья, фары, передний бампер, внутренняя отделка и подкапотное пространство автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru