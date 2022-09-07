Жителя Мончегорска оштрафовали за пьяный дебош на фестивале Imandra Viking Fest

Мужчина вызывающе вел себя на фестивале Imandra Viking Fest. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

27 и 28 августа в Мончегорске прошел фестиваль Imandra Viking Fest. Один из его посетителей перебрал с алкоголем и стал вести себя буйно: он матерился, агрессивно реагировал на других гостей.

Не отреагировал северянин даже после того, как к нему обратились сотрудники полиции. Успокоился мужчина только после того, как на него надели наручники.

После в отношении хулигана составили административный протокол по ч. 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Своими умышленными действиями мужчина совершил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с неповиновением законному требованию сотрудника полиции. Суд признал его виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области. В своем поступке мужчина раскаялся.

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