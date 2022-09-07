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Общество7 сентября 2022 13:23

Жителя Мончегорска оштрафовали за пьяный дебош на фестивале Imandra Viking Fest

Мужчину смогли успокоить только сотрудники полиции
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина вызывающе вел себя на фестивале Imandra Viking Fest.

Мужчина вызывающе вел себя на фестивале Imandra Viking Fest.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

27 и 28 августа в Мончегорске прошел фестиваль Imandra Viking Fest. Один из его посетителей перебрал с алкоголем и стал вести себя буйно: он матерился, агрессивно реагировал на других гостей.

Не отреагировал северянин даже после того, как к нему обратились сотрудники полиции. Успокоился мужчина только после того, как на него надели наручники.

После в отношении хулигана составили административный протокол по ч. 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Своими умышленными действиями мужчина совершил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с неповиновением законному требованию сотрудника полиции. Суд признал его виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области. В своем поступке мужчина раскаялся.

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