В районе турбазы под Мурманском заметили следы медведя

Медведи продолжают бродить в районе людских угодий. Фото: Дмитрий Медведев

Медведи продолжают бродить в районе людских угодий. Так, следы косолапого заметили в районе турбазы "Оленья", что находится недалеко от Мурманска.

- Сходили за грибами, немного разминулись с медведем. За 5 минут до него там собирали грибы, потом доехали до "Оленьей" и обратно и увидели следы, - пишет в паблике "Fishing 51" Дмитрий Медведев.

Напомним: в Кандалакшском районе северяне повстречали медведя. Косолапый попал на видео.

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