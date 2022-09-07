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Дом. Семья7 сентября 2022 13:18

В районе турбазы под Мурманском заметили следы медведя

Северяне немного разминулись с хищником
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Медведи продолжают бродить в районе людских угодий. Фото: Дмитрий Медведев

Медведи продолжают бродить в районе людских угодий. Фото: Дмитрий Медведев

Медведи продолжают бродить в районе людских угодий. Так, следы косолапого заметили в районе турбазы "Оленья", что находится недалеко от Мурманска.

- Сходили за грибами, немного разминулись с медведем. За 5 минут до него там собирали грибы, потом доехали до "Оленьей" и обратно и увидели следы, - пишет в паблике "Fishing 51" Дмитрий Медведев.

Напомним: в Кандалакшском районе северяне повстречали медведя. Косолапый попал на видео.

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