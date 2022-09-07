Губернатор Андрей Чибис вместе с делегацией встретится с Александром Лукашенко

Один из важных вопросов, которые они собираются обсудить - перевалка калийных удобрений через Мурманскую область.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Губернатор Андрей Чибис вместе с делегацией от Мурманской области отправился в рабочую поездку в Республику Беларусь. Там он встретится с президентом Александром Лукашенко.
Один из важных вопросов, которые они собираются обсудить, это перевалка калийных удобрений через Мурманскую область и проект строительства новой портовой инфраструктуры под эти задачи.
- Программа визита очень насыщенная: планируется подписание соглашения о сотрудничестве Мурманской области с Белоруссией, состоится встреча губернатора с премьер-министром страны Романом Головченко, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".
Кроме того, мурманская делегация станет участником Международного форума экономического развития и осмотрит ряд промышленных предприятий государства.
Напомним: в конце августа в Мурманскую область прибыла делегация из Республики Беларусь для обсуждения вопроса с перевалкой удобрений.
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