Ищут, чтобы вручить подарок. Бабушка из Мурманска стала звездой Интернета

Пожилая леди из Мурманска прославилась после забега на фестивале "Гольфстрим". Фото: скриншот видео/vk.com/i.murmansk

4 сентября в Мурманске прошел фестиваль "Гольфстрим", участие в котором приняли 8,5 тысячи человек. Но особенно запомнилась северянам одна участница.

По мосту через Кольский залив пробежала бабушка, которая попала в кадр многим фотографам. Пожилая леди так впечатлила многих, что стала звездой интернета. "Бабуля молодец! Долгих ей лет!", "Когда мост перекрыли, а надо к внукам. А вообще молодец", "Есть бабушки в наших селеньях!", "Бабуля, рулит!" - пишут комментаторы.

Сейчас ее ищут, чтобы вручить подарки.

- Если есть тут, кто может помочь найти ее для вручения подарка, пишите мне, - обратилась к северянам в паблике "Мурманск" (18+) Елена Ершова.

Многие впечатлило то, что северянка бодро бежала даже с сумками в руках.

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