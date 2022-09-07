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Общество7 сентября 2022 12:51

Ищут, чтобы вручить подарок. Бабушка из Мурманска стала звездой Интернета

Бабушка из Мурманска стала звездой Интернета после забега на фестивале "Гольфстрим"
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Пожилая леди из Мурманска прославилась после забега на фестивале "Гольфстрим". Фото: скриншот видео/vk.com/i.murmansk

Пожилая леди из Мурманска прославилась после забега на фестивале "Гольфстрим". Фото: скриншот видео/vk.com/i.murmansk

4 сентября в Мурманске прошел фестиваль "Гольфстрим", участие в котором приняли 8,5 тысячи человек. Но особенно запомнилась северянам одна участница.

По мосту через Кольский залив пробежала бабушка, которая попала в кадр многим фотографам. Пожилая леди так впечатлила многих, что стала звездой интернета. "Бабуля молодец! Долгих ей лет!", "Когда мост перекрыли, а надо к внукам. А вообще молодец", "Есть бабушки в наших селеньях!", "Бабуля, рулит!" - пишут комментаторы.

Сейчас ее ищут, чтобы вручить подарки.

- Если есть тут, кто может помочь найти ее для вручения подарка, пишите мне, - обратилась к северянам в паблике "Мурманск" (18+) Елена Ершова.

Многие впечатлило то, что северянка бодро бежала даже с сумками в руках.

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