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Общество7 сентября 2022 11:38

Жителю Оленегорска пришлось погасить долги за ЖКУ ради продажи гаража

Мужчина задолжал 117 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мужчина, не желая срыва сделки, рассчитался по своим долгам.

Мужчина, не желая срыва сделки, рассчитался по своим долгам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Оленегорска задолжал за газ, тепло и свет более 117 тысяч рублей и погашать долги не торопился. К активным действиям мужчину побудил запрет на совершение сделки по продаже недвижимости.

- Судебный пристав установил, что в собственности у северянина есть гараж и вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Через некоторое время должник пришел к приставу с просьбой снять запрет, так как он продает гараж и после сделки сразу же рассчитается с долгом. Ему разъяснили, что сначала нужно полностью оплатить задолженность, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Мужчина, не желая срыва сделки, рассчитался по своим долгам. Также дополнительно ему пришлось оплатить исполнительский сбор.

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