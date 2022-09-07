Жителю Оленегорска пришлось погасить долги за ЖКУ ради продажи гаража

Мужчина, не желая срыва сделки, рассчитался по своим долгам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Оленегорска задолжал за газ, тепло и свет более 117 тысяч рублей и погашать долги не торопился. К активным действиям мужчину побудил запрет на совершение сделки по продаже недвижимости.

- Судебный пристав установил, что в собственности у северянина есть гараж и вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Через некоторое время должник пришел к приставу с просьбой снять запрет, так как он продает гараж и после сделки сразу же рассчитается с долгом. Ему разъяснили, что сначала нужно полностью оплатить задолженность, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Мужчина, не желая срыва сделки, рассчитался по своим долгам. Также дополнительно ему пришлось оплатить исполнительский сбор.

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