В Мурманске большой десантный корабль «Иван Грен» откроют для посещения на три дня

С 9 по 11 сентября корабль "Иван Грен" будет открыт для посещения. Фото: Минобороны

Жители и гости Мурманска смогут подняться на борт большого десантного корабля «Иван Грен», который зайдет в порт города 8 сентября, а с 9 по 11 число будет открыт для посещения в рамках акции Минобороны «Сила в правде».

- Участник Главного военно-морского парада прибывает в наш город с патриотической миссией. Северян ожидает уникальная выставка техники, истории подвигов наших военнослужащих, экскурсии на корабль и интересная культурная программа. Хочу поблагодарить Минобороны России и Северный флот за возможность присоединиться к такой нужной и важной акции, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

9 сентября корабль будет открыт с 15.00 до 17.00, 10 и 11 числа - с 10.00 до 17.00. На площади перед морским вокзалом будет играть военный оркестр, работать полевая кухня и выставка военной техники.

9 сентября в 16.00, 10-го в 17.00 состоятся концерты Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота у морвокзала и в ДК Судоремонтник в Росляково соответственно.

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