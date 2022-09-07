В Мурманской области четырех бывших сотрудников полиции обвиняют в незаконном вылове 52 особей камчатского краба

Экс-полицейские поймали 52 особь камчатского краба. Фото: Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району

Четырех уже бывших сотрудников полиции в Заполярье обвиняют в браконьерстве. Как писала ранее "КП"-Мурманск", летом 2022 года мужчины участвовали в незаконном вылове камчатского краба. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

- 13 июня полицейские на служебном автотранспорте прибыли на побережье губы Горячинской Кольского залива. В запрещенном для рыболовства районе и в запрещенный для рыболовства период, используя самоходное плавсредство с навесным мотором и акваланги, они поймали 52 особей камчатского краба. Причинен ущерб водным биологическим ресурсам в особо крупном размере на сумму 747 136 рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Как уточнила официальный представитель УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова, по итогам служебной проверки все четверо уволены из ОВД по отрицательным основаниям.

Напомним: сезон любительского лова камчатского краба начался 16 августа.

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