Глава минтранса Мурманской области проконтролировала ремонт дорог в Мурманске и Североморске

Обновление идет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Фото: gov-murman.ru

Министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова проверила, как продвигается ремонт дорог в Североморске и Мурманске в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Так, на автодороге Североморск - Североморск-3 общая протяженность ремонта составляет 7 километров. Готовность объекта – 86%.

- Уже уложен верхний слой покрытия и нанесена дорожная разметка. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья с последующим уничтожением и устройство барьерного ограждения запланированы до конца сентября, - сообщает минтранс региона.

В Мурманске завершен ремонт улице Кильдинской, проезде от дома №1 по улице Кильдинской до улицы Георгия Седова, проезде от улицы Кильдинской до дома №5 по Верхне-Ростинскому шоссе и проезде от дома №24 по улице Георгия Седова до домов №№ 9 и 11 по улице Кильдинской и дома №19 по Верхне-Ростинскому шоссе.

На этих участках заменено покрытие, элементы обустройства дорог. Подрядчик закончил укладку асфальта, оборудовал новые тротуары и благоустроил прилегающую территорию.

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