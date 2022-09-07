В аэропорт по другим правилам: Tele2 подвела итоги акции авиаспоттеров в Мурманске

Авиаспоттинг с 2012 года организуют журналист Вячеслав Городецкий и аэропорт «Мурманск».

Tele2, российский оператор мобильной связи, обеспечила надежной связью и быстрым мобильным интернетом участников традиционного авиаспоттинга в аэропорту «Мурманск». Самые юные фотографы получили от компании памятные подарки.

4 сентября 2022 года аэропорт «Мурманск» принял любителей авиации на неформальной встрече, когда фотографы и блогеры могут попасть на взлетно-посадочную полосу и сделать уникальные снимки самолетов с близкого расстояния. Заявки на акцию «Бархатные крылья» подали 40 энтузиастов, из которых организаторы отобрали 20 человек. В итоге возможность сфотографировать самолеты вблизи получили мурманские споттеры, а также участники из Москвы и Санкт-Петербурга.

Авиаспоттинг с 2012 года организуют журналист Вячеслав Городецкий и аэропорт «Мурманск». Традиционным партнером мероприятия выступает компания Tele2. Территория аэропорта входит в зону охвата сети оператора. На взлетно-посадочной полосе доступен скоростной 4G-интернет, который позволяет выгружать в социальные сети тяжелые файлы и транслировать видео высокого качества. Все гости акции получили сувениры от Tele2. Отдельными призами отметили самых юных участников – школьников из профильного авиационного класса Мурманского академического лицея. Им подарили «умные» колонки с голосовым помощником.

Фотографии с авиаспоттинга можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» по хештегам #Споттинг51 и #tele2spotting.

Константин Погодин, руководитель службы по развитию массового рынка мурманского филиала Tele2:

- Авиаспоттинг – живая и красивая инициатива, которая привлекает поклонников авиации даже из других регионов. Мы партнёры мероприятия уже несколько лет и всегда призываем участников активно выкладывать свои фотографии в социальные сети с помощью нашего надежного мобильного интернета, чтобы впечатляющие снимки самолетов могли увидеть все любители авиационной фотографии.

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